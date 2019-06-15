Galatasaraylı Işık Kaan Arslan parlıyor!

Valentin Granatkin Turnuvası'nda Türkiye U18 Milli Takım'ı çeyrek finalde Rusya'yı 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Galatasaray alt yapısında forma giyen genç stoper Işık Kaan Arslan performansı ile dikkat çekti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla U19 Elit Akademi Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Işık Kaan Arslan A takım ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

U19 ile şampiyonluk yaşadı

Galatasaray U19 takımı ile bu sezon 30 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 18 yaşındaki stoper Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı.

Terim A takıma çağırdı

Işık Kaan gösterdiği performans nedeniyle zaman zaman Fatih Terim tarafından A Takım idmanlarına da davet edilmişti.

18 yaşındaki savunmacının Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.