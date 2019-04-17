Galatasaraylı Henry Onyekuru resmen açıkladı: Paris Saint Germain!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu. Sarı Kırmızılılar'daki geleceği büyük merak konusu olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Fransız devi Paris Saint Germain'den kendisine gelen transfer teklifini reddettiğini açıkladı.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Nijeryalı yıldız, 2017 yazında KAS Eupen'dan ayrılıp Everton'a transfer olmadan önce PSG'nin kendisini istediğini söylerken "PSG'ye cuma günü sağlık kontrolünden geçmiştim ve pazartesi günü bir başka futbolcuyla birlikte resmi imzayı atacaktım. Ancak transfer son anda suya düştü." ifadelerini kullandı.

"Annemin tavsiyesine uydum"

Onyekuru, PSG'ye gitmemesinin altında yatan nedeninse annesinden gelen bir tavsiye olduğunu belirtti. "Annemle konuştum ve o da bana hâlâ genç olduğumu ve gelişmeye ihtiyaç duyduğum için oynamam gerektiğini söyledi." diyen yıldız futbolcu, "Ben de bu tavsiyeye uyarak transferden vazgeçtim. Menajerimi çağırdım ve ona PSG'ye gitmeyeceğimi söyledim." şeklinde konuştu.

Everton'ı seçmesinde annesinin büyük pay sahibi olduğunun altını çizen Sarı Kırmızılı futbolcu, "Everton, benim gelişimim için daha iyi planlara sahipti. Zaten PSG'den önce Everton'la görüşmüştüm. İş izni almamızın zor olduğunu biliyorduk ama kulübün Anderlecht olan iyi ilişkileri sayesinde bunun da üstesinden geldik." dedi.

"Premier Lig en büyük hayalim"

Geleceği hakkında da konuşan Nijeryalı kanat oyuncusu, "Şu anda yalnızca bekliyorum çünkü Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalim. Küçüklüğümde hep Thierry Henry'i izler ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Şimdi de aynı ligde onun yaptıklarını yapmak istiyorum." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

İngiltere'de oynayabilmek için henüz çalışma iznine sahip olmadığını hatırlatan Onyekuru, bugüne dek Anderlecht ve Galatasaray'da kiralık oynama nedenininse Premier Lig hayalini gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler