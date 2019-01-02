Galatasaraylı Henry Onyekuru hakkında flaş transfer gelişmesi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun adı, son dönemlerde Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile birlikte anılıyordu.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild ise Dortmund'un Nijeryalı yıldızı transfer etmekten geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu.

Tazminata mahkum edilmişti!

Sarı Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki yıldızı, Eupen'de forma giydiği sırada tanıştığı ve hamile bıraktığı Melissa Krott'a 11 bin euroluk tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Onyekuru'nun söz konusu parayı ödememesi durumunda tutuklanabileceğine yönelik haberler de Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce basına yansımıştı.

Bild gazetesi ise bu durumunun Dortmund yönetimine transferde geri adım attırdığını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler