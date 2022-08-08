Galatasaraylı Haris Seferovic: Önemli olan galibiyet almaktı

Süper Lig 'de Antalyaspor'u 1-0 deviren Galatasaray 'da yeni transfer Haris Seferovic mücadelenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in golünün hazırlayıcısı olan, asistin asistini yapan İsviçreli forvet, “Zor bir maçtı. Çok iyi oynayamasak da önemli olan galibiyet almaktı. Başından beri söylediğim gibi kimin oynadığı veya kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan bir takım gibi, bir aile gibi beraber oynayarak kazanmak. Taraftarımız bize burada mükemmel destek verdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.