Galatasaraylı Greg Whittington, NBA takımlarının radarında

Galatasaray Doğa Sigorta'nın sezon başında Hapoel Galil Gilboa'dan kadrosuna kattığı Greg Whittington, Sarı-Kırmızılılar ile sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekti.

Sezon içinde yaşadığı sakatlık sürecine kadar oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Whittington'ın yeni sezon öncesi NBA takımlarının gündemine geldiği belirtildi.

Hoops Rumours'a açıklamalarda bulunan Jerry Dianis, "Greg çok çalıştı ve iyi bir şans elde edebilmek adına üst seviyeye ulaştı. Üst düzey takımlardan ve NBA'den kendisine ilgi var. Bence Greg, NBA dışındaki oyuncular arasında en çok istenen isimlerden biri olacak. Çünkü oyunda çeşitliliği olan iyi bir şutör" ifadelerini kullandı.