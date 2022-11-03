Galatasaraylı futbolculardan Beşiktaş maçı için galibiyet sözü!

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son mücadelesinde Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-0 yenerek üç maçlık galibiyet özlemine nokta koyan Galatasaray ’da futbolcular cumartesi günü ezeli rakip Beşiktaş ile yapılacak derbi öncesi üç puan için söz verdiler. İşte ayrıntılar...

CİM BOM HÜCUM ÇALIŞTI

Süper Lig’in 13. haftasında derbi maçta cumartesi günü 20.00’de sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması yapan oyuncular taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Sarı-kırmızılılar bugünkü idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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BİLETLER SATIŞTA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda cumartesi günü Beşiktaş derbisinin biletleri bugün satışa çıkıyor. Bilet satışları, bugün 14.00’te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; yarın 11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına satılacak.

İŞTE GALATASARAY'IN KOZU

Aslan'ın derbi kozu, saha ve seyirci avantajı olacak... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 5 sezondur Beşiktaş 'a iç sahada mağlup olmuyor. Bu periyotta 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Cim Bom'un, özellikle Nef Stadı'na geçtiğinden beri ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü söz konusu. Yeni stadında Beşiktaş'ı 12 kez ağırlayan Galatasaray sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 mücadele berabere sonuçlandı, konuk ekip ise 2 kez kazandı. Aslan'ın attığı 19 gole, Kartal 9 golle cevap verdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki hedef, işte bu başarı tablosunu, cumartesi günkü mücadelede de devam ettirebilmek.





OKAN HOCANIN İLK HEYECANI

Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.

GALİBİYET SÖZÜ

Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan antrenman sonrası teknik kadro, oyuncular ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yemekte bir araya geldiler. Sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile beraber Icardi ve Mertens gibi yıldız isimler Beşiktaş maçını kazanacaklarına dair Erden Timur’a söz verirken, “Bu maçın öneminin farkındayız. Galatasaray’a yakışan en iyi performansı ortaya koyacağız” ifadesini kullandıkları öğrenildi.





PRİM SÜRPRİZİ

Galatasaray’da Beşiktaş maçı için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. Oyuncuların zafer için inancını gören idareciler derbinin kazanılması durumunda futbolculara özel prim verecek. Rakamı netleştirmeyen yönetim sonuca göre takıma jest yapacak. (Skorer)



