Süper Lig'de iç sahada oynanan Sivasspor maçının ardından yöneticileri sosyal medyada vakit geçirip, zeminle ilgilenmemekle itham eden Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Faslı yıldıza takım arkadaşlarından veda mesajları geldi.

Arda Turan'ın veda paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti."

Taylan Antalyalı'nın mesajı:

“Her şey için teşekkürler. Her şey gönlünce olsun kardeşim.”

Marcao'nun veda mesajı şu şekilde:

"Seninle oynamak bir zevkti. Bol şans. Tanrı seni ve aileni korusun.”

Fernando Muslera'dan Belhanda paylaşımı:

"Galatasaray'a kattıkların ve beraber yaşadığımız başarılar için teşekkürler. Geleceğin için en iyisini diliyorum."