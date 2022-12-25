Galatasaraylı futbolcular, liderliği taraftarıyla kutladı

Süper Lig ’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 40 bin 935 taraftar takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Liderliği taraftarla kutladılar

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti ve gelen liderliği taraftarların yanına giderek kutladı. Karşılaşmada iki gol atarak galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis taraftarlara 3'lü çektirdi.





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