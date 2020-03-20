Galatasaraylı futbolcular isyan etti!

Takım kaptanlarından Muslera, Koronavirüs önlemlerinin açıklandığı toplantıda katılımcıların birer metre aralıkla oturma kuralına gönderme yaparak, “Gerçekten çok üzgünüm... Biz de rakiplerimizi böyle mi savunacağız” diye sordu ve tepkisiyle gündeme oturdu. Sosyal medyada Türk kulüplerinden daha fazla takipçisi bulunan Radamel Falcao da son paylaşımında, “Dünyada insanlar ölüyor ve biz hâlâ futbol oynamayı konuşuyoruz. Evde ve güvende kalın” yazarak tepkisini dile getirmişti.