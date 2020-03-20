Derbi sonrası verilen iki günlük izin sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yolunu tutan Sarı-Kırmızılı futbolcular, akşam antrenmanının iptal olduğunu öğrenince evlerine geri dönmüşlerdi. İznin üçüncü günü dün sona erdi. Aksi yönde bir karar gelmeyince futbolcular idman için bir kez daha tesislere geçti. Erteleme kararını Florya’da bekleyen Sarı- Kırmızılılar, maçların oynanacağının açıklanması durumunda antrenmana çıkacak ve Rizespor deplasmanına hazırlanacaktı. Ancak liglerin ertelenmesiyle birlikte herkes birbiriyle vedalaştı ve izin sürecindeki çalışma programının belirlenmesiyle beraber oyuncular yeniden evlerine döndü.

Terim: Kendinize dikkat edin

Takımın teknik patronu Fatih Terim de oyuncularından kendilerine dikkat etmelerini, aileleriyle yakından ilgilenmelerini, motivasyon ve konsantrasyonlarını hiç kaybetmemelerini istedi. Tecrübeli hoca, bu süreç boyunca eşi, kızları ve torunlarıyla ilgilenirken, diğer taraftan ekibiyle sezon planlaması yapmaya devam edecek.