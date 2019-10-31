Galatasaraylı futbolcular dansöz oynattı, doyasıya eğlendi

İşte bu görüntüler, Galatasaray’ın Beşiktaş yenilgisinden sadece 48 saat sonra çekildi. Bir doğum günü partisine giden Lemina, Babel ve Donk, dansözlü gecede doyasıya eğlendi.

Derbide çocuğunun ameliyatı nedeniyle forma giyemeyen Donk’un, partiyi kaçırmaması dikkat çekti. Söz konusu video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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