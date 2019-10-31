Galatasaraylı futbolcular dansöz oynattı, doyasıya eğlendi
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken maçın ardından ortaya çıkan video olay yarattı. Mario Lemina, Ryan Babel ve Ryan Donk, dansözlü gecede doyasıya eğlenmesi taraftarı çıldırttı.
İşte bu görüntüler, Galatasaray’ın Beşiktaş yenilgisinden sadece 48 saat sonra çekildi. Bir doğum günü partisine giden Lemina, Babel ve Donk, dansözlü gecede doyasıya eğlendi.
Derbide çocuğunun ameliyatı nedeniyle forma giyemeyen Donk’un, partiyi kaçırmaması dikkat çekti. Söz konusu video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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