Galatasaraylı futbolcular da yardıma katıldı! Helal olsun çocuklar!

Ülke çapında başlatılan yardım kampanyalarına katılım çığ gibi büyüyor... Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği şu günlerde, özellikle ihtiyaç sahiplerine hem devlet tarafından hem de bireysel olarak destek veriliyor. Futbolcular da bu kervana katılmış durumda. Özellikle sosyal medyada oyuncuların birbirlerine destek çağrısı yapması bir hayli ses getirdi. Bu doğrultuda Beşiktaşlı Umut Nayir’in çağrısına ulak veren Okan Kocuk, 1000 aileye erzak yardımı için bağışta bulunduğunu açıkladı ve Taylan Antalyalı’ya davet gönderdi.

Karşılıksız bırakmıyorlar

Taylan da bu davete icabet ederek 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Böylece ülke çapında başlatılan yardım zincirine birkaç yeni halka daha eklenmesinin önü açılmış oldu.