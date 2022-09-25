Son dönemde performansını ciddi şekilde yükselten Sergio Oliveira'ya müjdeli bir haber kapıda. Portekiz Milli Takımı yetkililerinin tecrübeli yıldızı yeniden takip altına aldığı ve önümüzdeki dönemde canlı olarak da Oliveira'yı izleyeceği öğrenildi.

13 kez Portekiz formasını giyen Sergio Oliveira, buna karşın 1 yılı aşkın süredir de milli takımdan uzak.

30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.. (Takvim)