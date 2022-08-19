Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey: Yüzde 100 performans sergiliyoruz

Süper Lig 'in 3. haftasında Galatasaray , deplasmanda Ümraniyespor'u Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında sarı kırmızılı takımın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın Fransız oyuncusu, beklerin önemli görevlerinin olduğunu, ellerinden geleni yaptıklarını ve yüzde 100 performans sergilediklerini söyledi.

İşte Sacha Boey'in açıklamaları:

Maç sonu taze kanlar girdi, oyun kontrolünü aldık ve sonrasında gol geldi. Bekler, Okan Hoca'nın oyun planında önemli bir yer tutuyor. Yine elimizden geleni yaptık. Yüzde 100 performans gösteriyoruz.