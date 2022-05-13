Sarı-Kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan ve Galatasaray ’ın en istikrarlı isimlerinden biri olan 31 yaşındaki yıldız, takımın performansıyla ilgili özeleştiri yaptı, gelecek sezon için de iddialı mesajlar yolladı.

İşte Aanholt’un sözleri...

‘Yapılanma kolay olmuyor’

Galatasaray açısından sezonun değerlendirmesini yapabilir misin?

Bu sene iniş ve çıkışlarımız oldu. Fakat Galatasaray için bu olmaması gereken bir durumdu. Yeni bir takım kurmak istiyorsanız ve buna genç oyuncular katmak istiyorsanız bu tarz şeyler olabilir. Ama bir gerçek var şu anki tabloyu kabul etmek mümkün değil. Dediğim gibi yeni bir yapılanma içerisine girdiğiniz dönemlerde bazen bu süreç kolay geçmiyor.

‘Terim ve Torrent farklı’

Galatasaray’a geldiğinde görevde Fatih Terim vardı. Şimdi ise Torrent var. Bu değişiklik seni ve takımı nasıl etkiledi?

Futbolda iyi sonuç alınmadığında böyle şeyler olabiliyor. Bunlar alışık olduğumuz şeyler. Fakat karşılıklı bir anlaşma ile kontratın feshedildiğini biliyorum. Böyle bir şeyin olmasını açıkçası beklemiyorduk. Fakat futbolun gerçekleri... İki hocanın da tarzları başka. Fatih Terim’le farklı şekilde çalışıyorduk, Torrent’le farklı... Domenec Torrent geldiğinden beri daha ağır antrenmanlar yapıyoruz. Pozisyon alma çalışmaları yaptık. Fakat iki hocayı iyi-kötü olarak asla kıyaslayamam. İkisi de çok büyük ve çok iyi hocalar.

‘Burada kalmak istiyorum’

Kariyer planlamanı nasıl yapıyorsun? Önümüzdeki sezon Galatasaray’da olacak mısın?

Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum ve 3 yıllık kontratım var. Burada gerçekten mutluyum ve devam etmek istiyorum. Ama futbolda her zaman neler olabileceğini önceden bilemiyorsunuz. Benim isteğim ve planlarımın dışında da gelişen şeyler olabilir. Başkan değişimi, hoca değişimi gibi gelişmeler olabilir. Bunun sonucunda beni istemezlerse o zaman benim yapabileceğim bir şey olamaz. Fakat ben burada olmayı çok seviyorum. Her antrenmana ve maça kendimi tam anlamıyla odaklayarak giriyorum. Bütün kalbimle sahada mücadele ediyorum.

‘Süper Lig kalitesiz değil’

Türkiye’den başka takımlardan teklif aldın mı? Süper Lig’in kalitesini nasıl buluyorsun? Premier Lig ile temel farklar neler?

Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok teklif gelmişti. Fakat Galatasaray’dan teklif geldiğinde kendimi kulüp tarafından çok isteniliyor olarak hissettim. Kulüpten kastettiğim sadece yönetim anlamında değil. Burada Babel vardı onunla konuştum. Daha önce Galatasaray’da forma giymiş olan Drogba, Sneijder, Nigel de Jong’la konuştum ve bana Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattılar. Premier Lig bence en büyük ve en kaliteli lig. Fakat Süper Lig’in seviyesinin yüksek olmadığı görüşüne de katılmıyorum. Buraya geldiğimde gördüm ki; Sivasspor olsun, Alanya olsun, Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor olsun hepsi topla oynamak isteyen takımlar. Bu anlamda Süper Lig’in kalitesinin ve seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.

‘Asist konusunda gelişeceğim’

Kendi performansın hakkında neler söylersin?

Ben her sezon kendime belirli hedefler koyuyorum. O hedefler için çalışıyorum. Burası benim için yeni bir takım, yeni bir ülke, yeni bir lig. Aynı zamanda yeni bir dil. Dolayısıyla 15 yıl Premier Lig’de oynadıktan ve buraya geldikten sonra bir adaptasyon süreci oldu. Bu süreçte takıma ve arkadaşlarıma alışmam gerekiyordu. Asistler ve savunma açısından kendimi geliştirmeye odaklandım burada. Özellikle asist yapma konusunda kendimi önümüzdeki sezon çok daha fazla geliştirmek istiyorum.

‘Gelirken çok heyecanlandım’

Galatasaray’dan teklif aldığın zaman ne hissettin? Galatasaray’ı tercih etmesindeki etken neydi?

Çok heyecanlaydım bu teklifi aldığımda ve yeni ufuklar açıldı içimde benim için. Öncelikle Galatasaray’ın ismi karar vermemde etkili oldu. Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu her zaman biliyordum. Daha sonra taraftarların çok büyük etkisi oldu. Onlar daha ben anlaşama imzalamadan sosyal medyada bana çok ilgi gösterdiler ve destek oldular. Aynı zamanda hem kendim için hem de ailem için bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Ve bu değişikliğin olabilmesi için Galatasaray’ın doğru yer olduğunu düşündüm. Son olarak da tabii ki Fatih Terim etkeni vardı. Çok büyük bir isim benim için. Ona her zaman çok değer veriyordum. Dolayısıyla onun takımında oynamak da beni çok heyecanlandırıyordu.

‘Aslında aynı çalıştık’

Bu sezon ligde başka bir Galatasaray, Avrupa’da başka bir Galatasaray gördük. Bunun temel sebebi neydi?

Bunu gerçekten bilemiyorum. Çünkü biz iki kulvar için de aynı şekilde çalıştık ve hazırlandık. Hem Süper Lig hem de Avrupa için aynı ciddiyette çalıştık. Fakat bu farklı performansın sebebini biz kendimize de sorduk. Takım içerisinde bu konuyu hep tartıştık. Ve bunun cevabını ben de hâlâ bilmiyorum.

‘Kırılma maçı Kasımpaşa’

Bu sezonki genç yapılanma için ne düşünüyorsun? Bu sezon Galatasaray için kırılma maçı hangisiydi?

Deplasmandaki Kasımpaşa maçı oldu bence. İlk yarıda çok fazla fırsat yakalamıştık. Ama maç sonunda sahadan beraberlikle ayrıldık. Bunun ardından birkaç maç üst üste berabere kaldık. Yine Trabzonspor deplasmanında da benzer durum gerçekleşti. O maçta da kazanma şansımız çok yüksekti fakat berabere kaldık. Artık 2 maçımız var ve bu sezon bitecek. Tatile çıktıktan sonra aynaya bakıp kendimizi sorgulamalıyız. Ve önümüzdeki sezon için daha güçlü bir şekilde geri gelmeliyiz. İnanıyorum ki gelecek yıl farklı olacak ve Galatasaray yine kupalar kazanacak.

‘En büyük sorun trafik’

İstanbul’a alışabildin mi? Futbol dışında neler yapıyorsun? Seni burada en çok ne zorladı?

Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Çocuklarım var ve yeni bir bebeğimiz oldu. Aynı zamanda eşimle ilgileniyorum. Biz genelde aile aktiviteleri yapıyoruz. Yemeğe çıkıyoruz, alışverişe gidiyoruz. Bazen tekneyle çıkıp yüzüyoruz. En çok zorlandığım şey ise trafik oldu. Çok ciddi bir trafik problemi var.

Metin Karabaş