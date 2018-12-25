Galatasaraylı futbolcu Onyekuru 12'den vurdu!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Onyekuru, 4 maçta 6 gol kaydederken, Cim-Bom bu 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puanı cebine attı.

25 Aralık 2018, Salı 08:04
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Galatasaraylı futbolcu Onyekuru 12'den vurdu!

Devrenin son maçında Sivasspor’u 4-2 yenen Galatasaray’da iki gol kaydederek geceye damga vuran Henry Onyekuru Aslan’a uğurlu geliyor. Nijeryalı oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada fileleri havalandırdı. İki kez duble yapan Onyekuru’nun gol attığı karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılı takım hiç puan kaybetmedi.  

ASLAN 4 MAÇTA 14 GOL ATTI 

Onyekuru, 1-0’lık Göztepe maçının tek golünü atarken, 6-0’lık Alanyaspor galibiyetinde bir kez fileleri havalandırdı, 3-0 biten Kayserispor deplasmanı ile 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında ise ikişer gol attı.21 yaşındaki oyuncu ile 12 puan kazanan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun etkili olduğu bu 4 maçta toplam 14 gol attı. Kalan 13 maçta ise 16 golde kaldı. 

EVERTON’IN KAPISI ÇALINACAK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun bonservisini almak için de görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Sezon başında kiralık anlaşması yapılırken, Everton Kulübü satın alma opsiyonunu kabul etmemiş ve mukavelede böyle bir madde yer almamıştı. Aslan, Onyekuru için İngiliz kulübünü ikna etmek zorunda. 

Kaynak: Star

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