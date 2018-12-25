Devrenin son maçında Sivasspor’u 4-2 yenen Galatasaray’da iki gol kaydederek geceye damga vuran Henry Onyekuru Aslan’a uğurlu geliyor. Nijeryalı oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada fileleri havalandırdı. İki kez duble yapan Onyekuru’nun gol attığı karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılı takım hiç puan kaybetmedi.

ASLAN 4 MAÇTA 14 GOL ATTI

Onyekuru, 1-0’lık Göztepe maçının tek golünü atarken, 6-0’lık Alanyaspor galibiyetinde bir kez fileleri havalandırdı, 3-0 biten Kayserispor deplasmanı ile 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında ise ikişer gol attı.21 yaşındaki oyuncu ile 12 puan kazanan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun etkili olduğu bu 4 maçta toplam 14 gol attı. Kalan 13 maçta ise 16 golde kaldı.

EVERTON’IN KAPISI ÇALINACAK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun bonservisini almak için de görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Sezon başında kiralık anlaşması yapılırken, Everton Kulübü satın alma opsiyonunu kabul etmemiş ve mukavelede böyle bir madde yer almamıştı. Aslan, Onyekuru için İngiliz kulübünü ikna etmek zorunda.

Kaynak: Star