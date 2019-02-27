Galatasaray’ın ara transferde renklerine bağladığı Marcao kısa süre içindeki performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. 15 Ocak’ta 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Portekiz’in Chaves takımından alınan 22 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla yüksek pas isabeti, ikili mücadele ve hava topu kazanma istatistikleriyle ligde zirveye oynuyor. Brezilyalı stoperin istatistiklerinin Atletico Madrid ve Sevilla gibi İspanya’nın dev kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. İki kulübün de genç oyuncuyu yakın takibe aldıkları gelen bilgiler arasında.

Antalya maçında izleyecekler

Atletico Madrid ve Sevilla kulübünün scoutlarının Marcao için raporlar hazırladığı bildirildi. Galatasaray, pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurum ile karşılaştıktan sonra Türk Telekom’da Antalya’yı konuk edecek. Antalya mücadelesinde Marcao’yu izlemek için scoutların tribündeki yerini alacağı öğrenildi. Marcao’nun sergilediği oyundan memnun olan Sarı- Kırmızılılar, olası bir transferde ise Brezilyalı’nın satışıyla ciddi bir bonservis gelirini de kasaya koymanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray ayrıca sonraki satıştan da pay almayı planlıyor.

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