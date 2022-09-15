Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, transfer sürecini anlattı

Galatasaray 'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı ön libero oyuncusu Lucas Torreira, sarı kırmızılı takıma geliş süreci, geleceği ve takımdaki hedefleri hakkında konuştu.

Cim Bom'un 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu, Muslera'nın takıma gelişindeki önemli bir rol olduğunu belirtti.

İşte Lucas Torreira'nın açıklamaları:

Muslera, çok büyük gördüğüm ve harika bir insan. Muslera ile aynı milli takımda oynamak büyük bir onurdu benim için. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer taraftarlar da saygı duyuyor Muslera'ya. Onunla çalıştığım için çok mutluyum.

Muslera buraya gelmem de bana çok yardımcı oldu. Projeyi, burada neler yapmak istiyoruz onu anlattı. Burada büyük bir proje var. Bu projenin parçası olmak için buraya geldim. Erden Bey ve başkan ile konuştuk, herkes bana yardımcı oldu.

Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi. Kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler herkes bir takım ruhu gösterdi. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Saha içinde üçgenler yaratıyoruz.

Konyaspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Milli aradan önceki son maçımız, kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz.

Galatasaray çok büyük bir kulüp ve transferin son günlerinde de çok büyük isimler geldi. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluk mücadelesi vermektir, ismine yakışan da budur. Biz de bunu yapacağız ve şampiyonluk mücadelesi vereceğiz.

Harika bir taraftarımız var. Bizi sabah 4'te Dries Mertens ile birlikte karşılayınca bunu fark ettim. Çok tutkulu, formaya kendini adamış bir taraftarımız var. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Çok yakın hissediyorum taraftarlarla.

Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor.

Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var. Gelecekte neler olacağını bilemem ancak şu anda tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı.