Galatasaray’dan önce Lorient, Marsilya, Juventus ve Southampton formaları giyen Mario Lemina, kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11’i ve teknik direktörü seçti. Sarı-Kırmızılı kulübün Youtube kanalına konuk olan 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, hangi ismi neden seçtiğini de birer cümleyle anlattı.

İşte o tercihler:

4-3-3 sistemine göre seçti

GIANLUIGI BUFFON: “Dünya futbolunun efsanesi ve bir dünya şampiyonu.”

DANI ALVES: “Teknik kalitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan futbolcu.”

VIRGIL VAN DIJK: “Atletik bir canavar, arka tarafta güven veren ve geleceği olan bir futbolcu.”

GIORGIO CHIELLINI: “İtalyan futbolunun efsanesi, sahada tam bir savaşçı.”

BENJAMIN MENDY: “Sol tarafta tam bir dozer. İnanılmaz derecede iyi ortalar yapar. Dünya şampiyonu.”

MIRALEM PIJANIC: “Bosnalı maestro, klasın bir bütün olarak bulunduğu adam.”

PAUL POGBA: “Teknik, yaratıcı ve doğuştan güçlü bir oyuncu. Dünya şampiyonu.”

GIANELI IMBULA: “O, orta sahada beni en çok etkileyen oyuncu. Mükemmel teknik, istediğini oyun dışı bırakır.”

PAULO DYBALA: “Her an fark yaratabilecek bir oyuncu.”

DIMITRI PAYET: “Müthiş bir tekniğe sahip ve mükemmel bir oyun kurucu.”

RADAMEL FALCAO: “Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Avrupa Ligi’nin en golcü oyuncusu.”

Ve Lemina’nın seçtiği teknik direktör:

FATİH TERİM: “İmparator... Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi.”



