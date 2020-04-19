Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın efsane 11'i! Falcao ve Fatih Terim...
Kariyeri boyunca birlikte oynadığı oyunculardan kurulu bir 11 yapan Lemina, Galatasaray’dan Radamel Falcao’yu santrfora koyarken, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’i oturttu ve övgü dolu ifadeler kullandı.
Galatasaray’dan önce Lorient, Marsilya, Juventus ve Southampton formaları giyen Mario Lemina, kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11’i ve teknik direktörü seçti. Sarı-Kırmızılı kulübün Youtube kanalına konuk olan 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, hangi ismi neden seçtiğini de birer cümleyle anlattı.
İşte o tercihler:
4-3-3 sistemine göre seçti
GIANLUIGI BUFFON: “Dünya futbolunun efsanesi ve bir dünya şampiyonu.”
DANI ALVES: “Teknik kalitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan futbolcu.”
VIRGIL VAN DIJK: “Atletik bir canavar, arka tarafta güven veren ve geleceği olan bir futbolcu.”
GIORGIO CHIELLINI: “İtalyan futbolunun efsanesi, sahada tam bir savaşçı.”
BENJAMIN MENDY: “Sol tarafta tam bir dozer. İnanılmaz derecede iyi ortalar yapar. Dünya şampiyonu.”
MIRALEM PIJANIC: “Bosnalı maestro, klasın bir bütün olarak bulunduğu adam.”
PAUL POGBA: “Teknik, yaratıcı ve doğuştan güçlü bir oyuncu. Dünya şampiyonu.”
GIANELI IMBULA: “O, orta sahada beni en çok etkileyen oyuncu. Mükemmel teknik, istediğini oyun dışı bırakır.”
PAULO DYBALA: “Her an fark yaratabilecek bir oyuncu.”
DIMITRI PAYET: “Müthiş bir tekniğe sahip ve mükemmel bir oyun kurucu.”
RADAMEL FALCAO: “Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Avrupa Ligi’nin en golcü oyuncusu.”
Ve Lemina’nın seçtiği teknik direktör:
FATİH TERİM: “İmparator... Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi.”