Galatasaray'ın devre arasında Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla rakip takımlara gönderme yaptı.

Sarı kırmızılılara geldikten sonra performansıyla büyük dikkat çeken Onyekuru, paylaşımında "İlklerin ve teklerin takımıyız. Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray" ifadelerine yer vererek ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Onyekuru'nun bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.



