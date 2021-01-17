Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba: Galibiyetten ümitliyiz

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde takımın yıldız isimlerden birisi olan Emre Akbaba, derbiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Yayıncı kuruluşa maç önü konuşmasında Emre Akbaba şu ifadeleri kullandı:

Takım arkadaşlarım ve hocamız zeminin bozulduğunu söyledi. Biz her zaman pas yapan takımız. Ama arkadaşlarımızın elinden geleni yapacağını biliyoruz. Beşiktaş lider konumda. Buradan galip ayrılmak, en azından bir puan alarak ayrılmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Taktik antrenmanlarımızı bu şekilde yaptık. Galibiyetten ümitliyim diyebilirim.