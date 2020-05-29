FIFA menajeri Fatih İlek, Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan 2 talip olduğunu açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan İlek, "2 Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon Euro'yu vermeye razı. Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Alıcı kulübün şartlarını zorlayarak bunu kazanmak istiyorlar. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız" dedi.





"Pastore için 2 kulüple görüşüyorum"

Türkiye haklarını elinde bulundurduğu Pastore için 2 Türk kulübü ile görüştüklerini söyleyen Fatih İlek, "Pastore konusu ile alakalı yeni yeni temaslar kuruyoruz. Bir bonservis ödenecek. Çok yüksek değil ama bonservis var. Oyuncunun yıllık ücreti var. Şartları kulüplerimizin istediği şartlara çekmeye çalışıyoruz. 2 kulüple görüşüyoruz. Bonservisin net olarak belli olmasını bekliyorlar. Oyuncu sıcak bakıyor. Pastore için Katar'dan da teklif aldım. Roma teklifi düşük buldu.

Fatih hoca kaybedeceği bir oyuncunun yerine alternatifler belirlemiştir. Pastore listede kaçıncı sıradadır, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

0Beşiktaş birçok kaleciyi listesine aldı

Zaman zaman adı Beşiktaş'la adı anılan Erzurumspor forması giyen başarılı kaleci Sehic hakkında da yorum yapan İlek, "Sehic şu an transfer konuşacak durumda değil. Erzurumspor Süper Lig'e yükselmezse, Sehic Süper Lig'de yer almak isteyecektir. Beşiktaş'ın listesinde başka kalecilerin de olduğunu biliyorum" sözlerini kullandı.