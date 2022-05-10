2011'de 24 yaşında Galatasaray 'a transfer olan ve yıllardır Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanlığını yapan, Cimbom'la kazandığı 14 kupada da büyük payı olan Fernando Muslera kulüp televizyonuna röportaj verdi. Türkiye'de geçirdiği 11 senede taraflı tarafsız herkesin sevgisi ve sempatisini kazanan Uruguaylı kaleci hem geçmişe döndü hem de geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Bu kadar kalıcı olacağımı düşünmedim'

Aslan'a imza attığı 2011 yılında bu kadar kalıcı olacağını düşünmediğini itiraf eden 35 yaşındaki eldiven, "Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken asla bu kadar kalacağımı düşünmedim. Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğru. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın transferini 11 Ağustos 2011 günü işte bu şekilde duyurmuştu...

'Keşke hep penaltı atabilsem'

İlk sezonunda şampiyon oldukları son maçta Manisaspor'a penaltıdan gol atan tecrübeli file bekçisi o anlar hakkında, "Penaltı kullanmakta benim yetkim yoktu. Ama taraftarlar beni istiyordu. Çok şaşırmıştım ve ne yapacağımı bilemedim. Fatih Terim'e baktım, git dedi. Ben de penaltıyı gole çevirdim. O sezon takımda gol atmayan bir tek ben kalmıştım. Kariyerim boyunca attığım ilk ve tek goldü. Keşke hep penaltı atabilsem" ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki ilk ve tek golünü Cimbom'daki ilk sezonunda penaltıdan Manisaspor ağlarına yollayan Muslera işte böyle sevinmişti...

'Unutamadığım şampiyonluk Kadıköy'deki...'

Unutamadığı anlardan bahseden yıldız kaleci, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe , kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı. En iyi sezon ise 3 kupa kazandığımız 2015 sezonu..." şeklinde konuştu.

Tarihi şampiyonluk sonrasında Galatasaraylı futbolcular Kadıköy çimlerinde bu pozu vermişti.

'14 Ocak 2020...'

Başarılarla dolu kariyerinin en kötü anının sorulması üzerine de Muslera, "Ayağımdan sakatlandığımda. Ama kişisel olarak soruyorsanız, 14 Ocak 2020 hayatımın en kötü anıydı. Aynı yıl annemi de kaybettim. Galatasaray içinse şüphesiz bu sezon. Umuyorum en kısa zamanda bu durum çözülür" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

'Her kulüp sahip olamaz!'

Galatasaray taraftarına da övgüler yağdıran Fernando Muslera, "Taraftarlar inanılmaz. Kötü durumdayken bile stadyuma geliyorlar. Ve bu taraftar her kulübün sahip olabileceği bir şey değil. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ve bunların hiçbiri sadece taraftar değil, hissediyorlar" açıklamasında bulundu.

Muslera ile kısa kısa...

Messi mi, Ronaldo mu?

- Messi

Eski takım arkadaşlarını geri getirsen?

- Sneijder, Burak, Melo

Galatasaray'ın 'En'leri...

En İyi Partner: İsmail Çipe

En Agresif: Felipe Melo

En Komik: Kazım Kazım, Sabri Sarıoğlu, Engin Bayraktar

En Sakin: Elmander, Selçuk İnan, Tomáš Ujfaluši

En Ciddi: Omar Elabdellaoui

En İçine Kapanık: Ozan Kabak

En Konuşkan: Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Wesley Sneijder

En Tembel: Halil Dervişoğlu