Süper Lig 'in 36. haftasında Galatasaray , Medipol Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Cimbom böylece Altay deplasmanının ardından Başakşehir'de de kalesini gole kapatarak bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha maçında gol yemedi. Bu istatistiğin en büyük kahramanı da Fernando Muslera oldu.

Turuncu-Lacivertliler'in daha baskın oynadığı karşılaşmada Uruguaylı kaleci adeta kalesinde devleşti. Tolga Ciğerci'nin uzaktan şutunu tam 90'a giderken çıkaran ve Gulbrandsen'in kale dibinden vurduğu kafada gole izin vermeyen 35 yaşındaki eldiven günü 10 kurtarışla tamamladı.

Adeta en iyi dönemlerinden esintiler veren Fernando Muslera kazanılan 1 puanda büyük rol oynadı.







