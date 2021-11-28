Galatasaraylı Fernando Muslera: Penaltımız verilmedi!

Galatasaray 'da kaptan Fernando Muslera golsüz sona eren Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'i tebrik eden Uruguaylı kaleci, "Bugün maçın adamı Ertaç. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Genelde bize karşı iyi oynuyor. Rakibimiz de genele bakarsak defansif futbol oynadı. İlk yarıda çok iyi oynamadık, ikinci yarıda değişikliklerle birlikte daha iyi başladık, daha çok pozisyona girdik ancak gole çeviremedik" dedi.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da konuşan tecrübeli eldiven, "Bugün yine verilmeyen penaltımız var. Geçen derbide Fenerbahçe 'de Mesut'un attığı gol öncesinde Kerem'e yapılan faul var. Bu tip pozisyonlara bu kararlar verilmeyince yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz'in vefatı için de üzgün olduğunu kaydeden Muslera, "Bugün futboldan daha önemli bir olay yaşadık. Bizi çok üzen bir olay. Allah nur içinde yatırsın. Bizimle beraber olan hep çok saygıdeğer bir insandı. Vefatı bizi inanılmaz üzdü" yorumunu yaptı.



