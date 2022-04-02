Galatasaray kaptanı Fernando Muslera sakatlığını atlatmasının ardından yeniden 11'e yazılan ilk isim olmaya devam ederken, Fatih Karagümrük karşısında da harika bir maç çıkarttı. Önemli kurtarışlara imza atan, bir penaltı çıkaran ve kalesini gole kapatan 35 yaşındaki eldiven mimarı olduğu galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 'de hanelerine 3 puan yazdırmanın ardından çok mutlu olduğunu vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, "3 puanı almamız gerekiyordu. Kendi performansımdan da takımın performansından da çok memnunum. Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." yorumunu yaptı.







