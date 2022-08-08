Sarı-Kırmızılılar transferde bombaları art arda patlattı. Cumartesi günü Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı, İstanbul'a getiren Cim Bom iki yıldızın transferini resmen açıkladı. Twitter'ın space odasında organizasyon yapan Galatasaray , Cem Davran'ın sunduğu, Mertens ile Torreira'nın katıldığı bir taraftarla tanışma ve imzaları duyurma organizasyonu düzenledi.









Binlerce kişinin canlı takip ettiği bu buluşmaya kaptan Fernando Muslera da katıldı.

Uruguaylı eldiven şu ifadeleri kullandı:

"Başkan ve yönetimi transferler ve yaptıkları için tebrik ediyorum. Bu yıl çok önemli. Yönetimin gözü en üst seviyede oyuncularda. Ben bu kulüpte çok büyük oyuncularla oynadım. Havada bunun kokusunu alabiliyorum. Bu yolda olmamız, büyük şampiyonluklar istememiz bana gurur veriyor. Çok çalışmamız gerekiyor, elimizden gelen her şeyi yapmamız ve başarılar elde etmemiz gerekiyor. Hayal etmeye devam etmemiz lazım."



