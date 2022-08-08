Galatasaraylı Fernando Muslera: Bizim için sezon iyi geçecek!

Galatasaray , Antalyaspor'u, Bafetimbi Gomis'in tek golüyle 1-0 devirdi, 2022-2023 sezonuna 3 puanla başladı.

Akdeniz ekibi karşısında kurtarışlarıyla yıldızlaşan, özellikle Luiz Adriano'nun ilk yarının son anlarında kullandığı penaltıyı çıkararak galibiyette çok önemli rol oynayan Fernando Muslera da mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetin kolay alınmadığını söyleyen Uruguaylı kaleci, "Sezonun ilk maçı çok zor bir maç. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok iyi oynamadık ama kazandığımız için mutluyuz. Nuri hoca da kendini çok geliştirdi. Onlara karşı kazanmak güzel. Şu anda organize bir Antalyaspor var. Hava durumu da yardımcı olmadı hiç. Yine de 3 puanı aldık. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşı Lucas Torreira'nın transferi hakkında da konuşan Muslera şu ifadeleri kullandı:

"Torreira ile konuştuk, onunla oynamaktan çok mutlu olacağım. Benim vatandaşım. Transferle yönetimimiz çok uğraştı. Torreira büyük bir oyuncu. Onun da gelmesi için biraz yönlendirdim. Gelmesi harika oldu. Bizim için çok iyi bir sezonun geçeceğini düşünüyorum."







