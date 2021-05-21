Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Yunanistan'dan talip var.

Yunan basınından Sport24'te yer alan habere göre, Olimpiakos, 31 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı planlıyor. Kırmızı beyazlıların bu sezon Galatasaray'da istikrarlı bir oyun sergileyemeyen yıldız futbolcu için yakın zamanda hamle yapacağı ve 3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Sözleşmesi 2022'de bitiyor

West Ham United'dan 2017 yılında sarı kırmızılı kulübe transfer olan Sofiane Feghouli, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol 4 asistlik bir performansa imza attı. Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Feghouli'nin takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.