Galatasaraylı eski yönetici Doğan Sarıbeyoğlu vefat etti

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden, eski yönetici Doğan Sarıbeyoğlu vefat etti. Hekim olan Sarıbeyoğlu, sarı-kırmızılı camianın sevilen isimlerinden biriydi.
Galatasaray açıklama yaptı!
Kulübümüzün 6124 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi, eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Doğan Sarıbeyoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 21 Mayıs Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’ında defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü