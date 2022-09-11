Süper Lig 'in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle çıktı. Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar'da mücadeleye 11'de başlayan Emin Bayram da performansıyla dikkat çekti. 2. kez Galatasaray formasıyla 11 çıkan 19 yaşındaki oyuncu galibiyetin ardından da önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisini çok şanslı hissettiğini dile getiren genç oyuncu, "Bu takımın formasını giymek büyük bir şans. Akademiden yükselen her oyuncunun hayali burada top oynamak. Elimden geleni yapıyorum. Takım olarak her gün daha iyiye gidiyoruz. Hücumda da savunmada da daha iyi işler yapacağız" dedi.

Hem Gaziantep FK hem de Kasımpaşa maçlarında geriye düşmelerine rağmen kazandıklarının altını çizen Emin, "90 dakika boyunca gol atmak isteyen bir takımız. Geri düşsek de moralimizi bozmadan üstüne gidiyoruz. 3 puan için çok mutluyuz. Taraftarımız da bugün deplasmanda olmamıza rağmen harika destek verdi. Bizi desteklemeye devam etsinler, yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" ifadelerini kullandı.







