Sözleşmesinin sona ermesinin ardından 9 yıllık Napoli kariyerine son veren Dries Mertens'in yeni adresi Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar transferi resmen açıklarken, Twitter'ın space odasında da eşi benzeri görülmemiş bir duyuru projesine imza attı.

Cim Bom; oyuncu ve sunucu Cem Davran'ın konuşmacı olduğu space odasına Mertens, Torreira ve kaptan Fernando Muslera'yı davet etti.





Burada konuşan ve taraftara seslenen Dries Mertens önemli ifadeler kullandı:

"Burada olmak inanılmaz. Dün maçı izledim. Sanki maçın içinde gibiydim. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığı zaman çok heyecanlandım, kendimi tutamıyordum. Geçen sezondan daha iyi olmamız lazım. Napoli'de olduğu gibi burada da çok önemli ve efsanelerden biri olmak istiyorum. Napoli'de de bu şekildeydi, orada da aile gibiydi ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum. 3 gündür buradayız. Lucas her akşam bizi kebaba çıkarmaya çalışıyor. Bugün hocamızla beraber vakit geçirme fırsatı bulduk. Onunla çalışmaktan keyif alacağız. Cumartesi günü taraftarımızı görmek için sabırsızlanıyorum."