Senegal-Mali karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Senegalli golcü "Elhamdülillah çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

Mitroglou da sakatlanmıştı...

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Liechtenstein ile oynadığı EURO 2020 elemesi mücadelesinde sakatlanan Mitroglou, 23. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bosna Hersek ile oynanan maçta forma giyemeyen ve İstanbul’a dönen tecrübeli forvet, sarı kırmızılı ekibin teknik heyeti tarafından sağlık kontrolüne girdi.

Galatasaray Sağlık Heyeti tarafından MR’ı çekilen tecrübeli futbolcunun alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.