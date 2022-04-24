Galatasaraylı Berkan Kutlu: Savaştık ve kazandık

Galatasaray , Süper Lig 'in 34. haftasında Altay deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu galibiyeti değerlendirdi.

Berkan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, zor bir maç oldu. Savaştık ve kazandığımız için çok mutluyuz. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ve istediğimiz gibi bir yıl olmadı. Performansımdan çok memnun değilim. Bu camiada ne kadar büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Zamanla kendimi toparladım. Beklenen Berkan'ı gösteremediğimin farkındayım. Yavaş yavaş daha iyiye gideceğiz" dedi.