Galatasaraylı Belhanda değerine değer katıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Belhanda inadı, Aslan’ın yüzünü güldürdü. Ligde ilk devreyi gol atamadan geçiren Faslı futbolcu, devre arasında kendisini satış listesinde buldu. Yeni transferlere kaynak yaratmak için değerini bulan her oyuncuyu satmaya karar veren Galatasaray Yönetimi, Suudi Arabistan’ın Al İttihad kulübüyle 9 milyon Euro bonservis karşılığında anlaştı. Yıldız futbolcu da yıllık 5 milyon Euro garanti para karşılığında Arap yöneticilerle el sıkıştı. Ancak son anda araya giren Fatih Terim, “Ben ona inanıyorum. Bize faydalı olacak” sözleriyle bu transferi veto etti.

Değerine değer katıyor

Terim’in hamlesiyle, ikinci yarıda bambaşka bir Belhanda ortaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıdaki 9 haftalık süreçte 4 gol 4 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor. Skor katkısının yanı sıra takım oyunuyla da dikkat çeken Belhanda, hem çevresindeki arkadaşlarını ateşlemeye çalışıyor hem de mücadelesiyle Aslan’ı ayakta tutuyor. Bu arada Belhanda’nın yükselen formu, bonservis değerine değer kattı. Al İttihad kulübü, son olarak 11 milyon Euro bonservis seviyesine kadar çıkmış durumda. Görüşmeler sezon sonunda devam edecek.