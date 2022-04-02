Galatasaray 'ın devre arasında kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor. Fransız yıldız, Fatih Karagümrük karşısında da penaltıdan ağları sarsarak bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 5. golünü kaydetti.

Maçın ardından konuşan 36 yaşındaki futbolcu, "Galibiyeti hak ettik. Zor bir hafta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de, hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız."







