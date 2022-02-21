Galatasaraylı Bafetimbi Gomis: Gurur duyuyorum

Süper Lig 'in 26. haftasında Göztepe 'yi nefes kesen maçta 3-2 yenen Galatasaray 'da oyuna sonradan dahil olan ve penaltıdan 2 kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis zaferi değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası iyi hissediyorum. Takım oyununu güzel oynadık. Bir iki haftadır iyi gidiyorduk. Her şey iyi olmasa da kazanmak güzel. Galatasaray için gol atmaktan gurur duyuyorum. Galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra oyuna dönmesi çok güzel. Bugün de ruhuyla mücadele etti. Galatasaray aşıkları için golümü attım. Tekrardan hak ettiği yere taşımak istiyoruz Galatasaray'ı. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



