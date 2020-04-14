Galatasaraylı Andone: Balkonda vakit iyi geçiyor!

Türkiye’deki günlerini Romanya Futbol Federasyonu’nun internet sitesi için anlatan Florin Andone, evde bireysel antrenmanlara devam ettiğini belirterek, “Genellikle saat 11 civarı uyanıyorum. Ancak daha önceleri 9’dan önce yataktan çıkmış oluyordum. Kahvaltımı yapıyor, ardından televizyonu açıp Türkiye ve Romanya’daki gelişmelere bakıyorum. Balkonumda iyi vakit geçiriyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Saat 14’te aşağı iniyor, kaldığım sitenin fitness salonunda çalışmaya başlıyorum. Bu açıdan bakıldığında şanslıyım. Günde 60-90 dakika arası çalışıyorum. Öğle yemeğini, öğleden sonra 4’te yiyorum. Futbol oynamayı ise çok özledim” dedi.