Galatasaraylı Alexandru Cicaldau: Kaybetmememiz gerekiyordu

Galatasaray , Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor 'a 1-0 kaybetti. Lider Trabzonspor 'un kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını söyleyen yıldız futbolcu, "Avrupa’da gelen pozisyonları değerlendirdik, ligde maalesef bunu yapamıyoruz. Avrupa’daki maçlarda savunmamız da çok iyi. Bugün maalesef olmadı. Kaybetmememiz gerekiyordu" dedi.