Galatasaray ve Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray ile gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’nin Juan Mata transferinde birbirlerine rakip oldukları iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İspanyol futbolcunun transferi için iki ezeli rakip devrede. The Sun’da yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata’nın transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor.

AKSİ SONUÇ ÇIKARSA

İspanyol futbolcuyla aynı zamanda eski kulübü Valencia’nın da ilgilendiği belirtildi. Juan Mata’nın ilk tercihinin Manchester United ile yeniden anlaşmak olduğu ancak olumsuz sonuç çıkması halinde teklifleri değerlendireceği belirtildi. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve Valencia, Chelsea gibi takımların ardından son olarak Manchester United’da forma giyen Juan Mata, geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

FİNANSAL KISKAÇ VAR

31 yaşındaki orta saha oyuncusu İspanya Milli Takımı’nda da 41 maçta 10 gol attı. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, önceliği bonservisi elinde olan veya kiralık yıldızlara verdi. Bu sebeple Mata için tüm imkanlar seferber edilecek. UEFA’nın kısıtlamasına göre; sattığın kadar alabiliyorsun. Ancak bu kural, kiralık veya bonservisi elinde bulunan futbolcular için geçerli değil. Bu sebeple Juan Mata şu anda tam bir fırsat transferi. (Akşam)