Galatasaray’da taraftardan teknik heyete kadar herkesin içi kıpır kıpır. Çünkü bir dünya yıldızı artık sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmek üzere.

Monaco Kulübünün 13 milyon avroluk yıllık ücretin yükünden kurtulmak için elinden çıkarmak istediği Radamel Falcao, Galatasaray’a doğru yol aldı. Bilindiği gibi taraftar uzun süredir pazarlık hâlindeydi. Yönetim, Kolombiyalı golcünün istediği 7 milyon avroluk ücreti indirmek için uğraş veriyordu. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz yönetimi, Falcao’ya 6+1 milyon avroluk öneri sundu. Golcü oyuncu da büyük oranda ikna oldu.

SÖZLEŞME SÜRESİ 3 SENE

Galatasaray yönetiminin, Radamel Falcao’ya vereceği 6 milyon avroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak. Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk avroluk bonus alacak. Ve sözleşmesi de üç yıllık olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökmesi öngörülürken, taraftardan da beklenti büyük. Transferin gerçekleşmesi hâlinde taraftarların forma satın alarak kulübe destek olması isteniyor. Ki Galatasaraylılar da bu konuda yönetime söz veriyor. (Türkiye Gazetesi)