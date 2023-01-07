Yaz döneminden bu yana pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Amir Hadziahmetovic, son 2 maçta Konyaspor ’u skor anlamında da sırtladı. Yeşil-Beyazlı takımın yıldız orta saha oyuncusu, Alanya ve Sivas karşılaşmalarında toplam 3 gol attı.

Daha önce Galatasaray ’la da adı geçen Amir’in bonservis bedeli, Konyaspor Yönetimi tarafından 6 milyon Euro olarak belirlendi.