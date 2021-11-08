Genç kadrosu ile şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray , yine zirve yolunda ağır bir yara aldı. 2 hafta önce Beşiktaş 'a mağlup olup, ardından Gaziantep engelini aşan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Fatih Karagümrük deplasmanında istediğini alamadı. Son dakikalarda Mostofa Mohamed'in golü ile beraberliği yakalayan Fatih Terim'in öğrencileri, maç sonunda 1 puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte son 3 haftada tam 5 puan bırakan Aslan, 12 hafta sonunda 21 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar, lider Trabzonspor'un ise 9 puan ardına düştü.

Aradan sonra Fenerbahçe

Galatasaray, Karagümrük mücadelesini bir an önce geride bırakmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Aslan, zirve yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Müthiş mücadele milli ara sonrasında 21 Kasım'da oynanacak. Terim'in öğrencilerinin tek hedefi, bu süreci iyi değerlendirmek ve aranın ardından lige fırtına gibi bir giriş yapmak.