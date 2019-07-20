Galatasaray'ın Youtube kanalı için seferberlik

Galatasaray, Youtube kanalının gelişmesi için seferberlik ilan etti.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 06:35
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Galatasaray'ın Youtube kanalı için seferberlik

Tüm sosyal medya platformlarında ezeli rakiplerini önünde yer alan ve birçok dünya deviyle yarışan Galatasaray, Youtube kanalları arasında ise Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada kampanya başlatarak, adeta abonelik seferberliği ilan etti. Şu sıralarda Türkiye’deki spor kulüpleri arasında Fenerbahçe 925 binle lider, Galatasaray 845 binle ikinci, Beşiktaş ise 310 binle üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray taraftarının hedefi, 1 milyon abone seviyesine Fenerbahçe’den önce ulaşmak.

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