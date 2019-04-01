Premier Lig ekibi West Ham’dan 4 milyon 250 bin euroya transfer edilen ve ilk sezonunda 31 maçta 7 gol 10 asist, bu sezonsa 30 maçta 9 gol 4 asistlik performans ortaya koyan Sofiane Feghouli’ye Wolfsburg talip oldu.

WOLFSBURG 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray’ın en önemli futbolcularından biri olan ve şu ana kadar attığı attırdığı gollerle ön plana çıkan Feghouli’nin gerçek kalitesi Almanların dikkatini çekerken, Wolfsburg teknik direktörü Bruno Labbadia’nın Cezayirli oyuncuyu çok istediği ve Sportif Direktör Marcel Schafer’i devreye soktuğu öğrenildi.

Galatasaray’ın yıllık 4 milyon Euro verdiği Feghouli için Wolfsburg’ın 10 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, 29 yaşındaki milli futbolcunun ‘Avrupa Kupaları şartını’ öne sürdüğü ifade edildi. Şu anda ligde 42 puanla 8.sırada olan ve UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Wolfsburg’un Şampiyonlar Ligi hattından 7 puan geride olduğu görülürken, iki takım arasındaki görüşmelerin sezon sonuna kaldığı bildirildi.

Galatasaray’dan aldığı yıllık ücretin aynısını isteyen Feghouli, Wolfsburg yönetimine mesaj yollarken, sarı kırmızılı kulübün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Kaynak: Akşam