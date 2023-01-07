Galatasaray 'da başarılı performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcuya Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip çıktı. Başarılı futbolcu için sarı-kırmızılı ekip 20 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

SEFEROVİC VE AANHOLT'UN AYRILIĞI GÜNDEMDE

Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular arasında Patrick van Aanholt ile Haris Seferovic de bulunuyor. Sol bek pozisyonunda problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar, van Aanholt'un performansını yetersiz bulmasıyla Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e yönelmişti. İki genç oyuncunun da sakatlığı bulunması ile tekrar Hollandalı'ya dönen Okan Buruk yönetimi, tecrübeli futbolcunun performansında ilerleme göremedi.





Sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic de hazırlık kampında gösterdiği performansın uzağında kaldı. Sezon içinde formasını Bafetimbi Gomis'e kaptıran yıldız santrfor, Mauro Icardi'nin takıma katılması ile 3. forvet konumuna geriledi.

1 YIL UZATTI! ZAM YAPILDI

19 yaşındaki Baran Aksaka, Galatasaray'la 1 Temmuz 2022'de imzaladığı 3 yıllık sözleşmesi vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim Baran Aksaka'nın kontratını 2026 yılına kadar uzattı. Ayrıca genç futbolcuya zam yapıldı. Bu sezon 500 bin TL kazanacak Baran Aksaka 2023-2024 Sezonu 1.000.000 TL, 2024-2025 Sezonu, 1.500.000 TL ve 2025-2026 Sezonu: 2.000.000 TL alacak. Genç yıldız adayının sözleşmesinde ayrıca maç başı ve ekstra bonuslar da bulunuyor.

VINA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor. Devre arası transfer öncesinde Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Matias Vina oldu. La Gazzetta dello Sport, Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Roma'dan Matias Vina'yı transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.









'YERLİ HAALAND' BERTUĞ YILDIRIM DA LİSTEDE

Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçtikten sonra şans vermeye başladığı Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Icardi'nin sakatlanması ve yüksek bonservis bedeli, Gomis'in yaşlanması ve Seferovic'ten umudun kesilmesi nedeniyle yerli golcü arayan Cimbom, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.

1.86 boyundaki Bertuğ, bu sezon ligde 10 maça çıkarken 3 gol, 1 asist yaptı.

CRYSTAL PALACE TAKİBE ALDI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.









GALATASARAYIN BEKLENTİSİ 20M€

Boey'in, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

BOEY'İN KARNESİ

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılan ancak daha sonra performansıyla formayı kapan Sacha Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

İLK HEDEF WAN BISSAKA

Crystal Palace'ın sağ bek için ilk hedefinin, Manchester United'da forma giyen eski oyuncuları Wan Bissaka olduğu aktarıldı.