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Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, Afrika Kupası'nda golle tanışamadı

Galatasaray'da forma giyen Mısır milli takımı oyuncusu Mostafa Mohamed Senegal ile oynanan final maçıyla Afrika Uluslar Kupasını gol atmadan tamamladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 11:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, Afrika Kupası'nda golle tanışamadı

Galatasaray ’ın futbolcusu Mostafa Mohamed Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Mısır forması ile mücadele verdi. Final maçında Senegal karşısında ilk 11'de yer alan Mohamed penaltılara kalan final maçında da gol ile tanışamadı.

Afrika Uluslar Kupasını golsüz kapattı

Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği dev finalde şampiyonu penaltı atışları belirledi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren karşılaşmayı penaltı atışlarında rakibini 4-3 yenen Senegal kazandı. Final maçında 11'de forma giyen Galatasaraylı Mostafa Mohamed ise Mısır Milli takımı ile çıktığı 7 Afrika Uluslar Kupası mücadelesinde gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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