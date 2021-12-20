Galatasaray 'ın Süper Lig 'in 17. haftasında Başakşehir'le sahasında oynadığı maçın 65. dakikasında Mbaye Diagne sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıklamıştı.

Instagram hesabından açıklama yapan Diagne, “Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum. İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım” dedi.