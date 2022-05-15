Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Lyon bastırıyor!
Daha önce Aslan'ın kapısını 7milyon Euro'luk bir teklifle çalan Lyon, bu kez 12 milyon Euro'luk bir öneri ile geldi. Galatasaray'ın istediği rakamlara yaklaşılırken, Fransız ekibinin 15milyon Euro civarlarına çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.
Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi. Genç futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. Kerem'in fark yaratan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Aslan'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fransız temsilcisinin, gelen son haberlere göre 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.
Sonraki satıştan pay
Ancak yapılan bu öneri SarıKırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.
Metin Karabaş