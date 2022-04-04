Galatasaray 'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük ile oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında takımına penaltı kazandırmıştı. 29. dakikada topsuz alanda kendini yere bırakan genç futbolcu, sakatlık geçirmişti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kulüp doktoru Yener İnce, "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi (bugün) günü netleşecek" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Sarı-Kırmızılı ekibe sevindirici haber geldi. İlk bulgular sonucunda 23 yaşındaki futbolcunun çok ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

21 gole katkı

Hâl böyle olunca Milli oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Yani Kerem Aktürkoğlu, ligde pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olabilecek. Bu sezon 45 maça çıkan Kerem, 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da gol pası vermeyi başard